"Sei dos riscos que corro no Brasil", diz Bolsonaro em Goiânia

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Goiânia, nesta sexta-feira,18, onde recebeu o título de cidadão goiano, na Assembleia Legislativa. Durante o seu discurso, Bolsonaro lembrou que passou três meses nos Estados Unidos e disse que decidiu retornar ao Brasil “mesmo sabendo dos riscos que corre em solo brasileiro”.

“Estive três meses nos Estados Unidos, no estado da Flórida, realmente um estado fantástico. Mas apesar de ter sido acolhido muito bem, não existe terra igual a nossa. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder”, pontuou.

A fala do ex-chefe do Executivo faz referência às investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm como alvo pessoas próximas a ele, suspeitos de participarem de um esquema de venda ilegal de presentes recebidos pelo então presidente durante compromissos oficiais.

Entre os alvos da investigação está o ex-ajudante de ordens, op tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, que está preso. Também na quinta-feira,17, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A venda ilegal de joias dadas como presentes a Bolsonaro durante o mandato é alvo de investigações da Polícia Federal (PF).

No dia 11 de agosto, uma operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão envolvendo pessoas ligadas ao ex-presidente, como o advogado Frederick Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro, e o ex-ajudante de ordens Mauro Barbosa Cid.