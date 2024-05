Senador tem despesa com gasolina equivalente a dar 5 voltas na Terra | A TARDE

O senador por São Paulo, Alexandre Giordano (MDB) , nos últimos 12 meses gastou R$ 145,4 mil da cota parlamentar com combustível, o equivalente a 25 mil litros. Esse volume é suficiente para dar cinco voltas na Terra ou cruzar o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, 45 vezes.

O levantamento, feito pelo portal Metrópoles, com base nas prestações de contas do parlamentar no Portal da Transparência do Senado, considerou o preço médio do litro da gasolina de R$ 5,87, registrado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na segunda semana de maio, e um consumo de 10 km por litro.

Segundo os dados do Portal da Transparênica, os valores foram gastos em 21 postos de gasolina diferentes. A maior parte, R$ 69 mil, foi no Auto Posto Mirante, na zona norte de São Paulo, base eleitoral de Giordano. Já R$ 66 mil foram pagos ao Auto Posto Irmãos Miguel, estabelecimento da cidade de Morungaba.

Em nota, o senador reafirmou os argumentos apresentados ao MPF sobre efetuar pagamentos de abastecimentos em dias diferentes em uma única data. “Os gastos com combustíveis são realizados nos postos indicados por questões logísticas e seguem as normativas do Senado Federal, sendo estritamente relacionados ao desempenho das atividades parlamentares”, diz a nota.

“Todas as despesas mencionadas estão diretamente ligadas ao cumprimento do mandato, estando em conformidade com os regulamentos legais e normativos”, acrescento a nota.

