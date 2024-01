Sigla de Bolsonaro, PL lidera emendas individuais liberadas por Lula | A TARDE

O PL é o partido que mais se beneficiou da liberação de emendas individuais em 2023, tanto na Câmara quanto no Senado.

Ao total, a gestão Lula (PT), em seu primeiro ano, empenhou mais de R$ 2,7 bilhões nesta modalidade de emenda aos parlamentares do partido de Jair Bolsonaro (PL).

Em segundo lugar do ranking, ficou o PP, com R$ 2,08 bilhões para seus parlamentares. PSD e PT vêm em seguida, dividindo a terceira colocação, com R$ 2 bilhões cada.

Nesta modalidade de emenda, os parlamentares participam da elaboração do orçamento e indicam, individualmente, onde querem a alocação dos recursos pedidos. Com informações do portal Metrópoles.