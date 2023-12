Tabata Amaral fica ferida após tentativa de assalto em São Paulo | A TARDE

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) contou ter sofrido uma tentativa de assalto na manhã deste sábado, 9, em uma bairro na região central de São Paulo. A parlamentar, que também é pré-candidata à prefeitura da cidade ficou ferida na ação criminosa e criticou a insegurança na capital paulista.

De acordo com Tabata Amaral, o crime aconteceu quando ela voltava de evento do partido. Um homem quebrou o vidro traseiro do carro para pegar seu celular. Ela jogou o aparelho no chão e evitou o roubo, mas foi atingida por estilhaços e teve a boca e as mãos feridas.

"Nunca me senti tão insegura na minha cidade. Essa não é a São Paulo em que eu quero criar meus filhos. Precisamos ter coragem de dar um basta nessa situação", declarou Tabata Amaral ao relatar o caso no Instagram.

"Não é a minha São Paulo, esse não é o lugar em que eu trabalho para criar os meus filhos, e eu sei que muitas pessoas já passaram por situações parecidas, por situações muito piores. A gente sente uma raiva tremenda na hora, medo, um sentimento de injustiça, de imobilidade", desabafou.

Tabata é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo e é apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.