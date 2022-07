TCU é acionado para investigar obras na casa de ex-presidente da Caixa

Dois deputados da bancada do PT na Câmara enviaram ao Tribunal de Contas da União (TCU) um pedido para que sejam investigadas as obras realizadas na mão do ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, que foram pagas pelo banco que ele presidia, informa a colunista Bela Megale, de O Globo.

A petição dos parlamentares se baseia na reportagem do jornal Folha de S. Paulo que revelou que a instituição financeira pagou a reforma da iluminação dos jardins do imóvel que Guimarães aluga em uma região nobre de Brasília.

De acordo com os congressistas, ainda que a Caixa e a defesa do seu ex-presidente dizer que as obras foram autorizadas porque Guimarães estava sendo ameaçado, “é necessário que a questão seja mais aprofundada e melhor esclarecida”.

“Trata-se de conduta reprovável, que pode ter causado prejuízo ao erário, de modo que deve ser analisada com profundidade por esse Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal”, destacam os deputados.