Vereadora sequestrada com família desconfia de crime político

A vereadora do município tocantinense de Axixá do Tocantins, Aurilene Silva (PT), foi sequestrada junto com a família quando chegava de carro na chácara em que mora, a 8 km do centro da cidade.



O episódio, que aconteceu na última quarta-feira, 13, pode ter sido crime de motivação política, afirmou Aurilene ao Portal Uol. "Desconfio que tenha sido algum tipo de intimidação, porque o bandido falou 'fica calma, não vamos te machucar'. Foi para dar um recado", disse.

Aurilene e o marido tiveram as mãos amarradas e contaram com a ajuda dos filhos, um de 8 e outro de 10 anos, para se desfazerem da abraçadeira de plástico.