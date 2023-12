Vídeo: Oposição vaia e xinga Lula durante ida a Câmara dos Deputados | A TARDE

Durante uma ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Câmara dos Deputados para a promulgação da Reforma Tributária, na quarta-feira, 20, parlamentares de oposição ofenderam o chefe do Executivo brasileiro com vaias e xingamentos. Lula foi chamado de "cachaceiro" e "ladrão". O vídeo com as vaias e ofensas circulam nas redes sociais, com críticas a "infantilidade" dos deputados.

Também houve gritos de "'Bora, Alckmin", em alusão ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB-SP), assumir à Presidência no lugar de Lula. No entanto, os gritos dos oposicionistas foram abafados pela base governista, que saudou o presidente e gritou: "Lula, guerreiro do povo brasileiro".

Veja o vídeo:





Reprodução / Redes Sociais

Com a postura adotada pelo oposição, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), deu uma bronca nos colegas deputados e pediu respeito a Lula. "O que eu pediria nesta Casa é para o que aconteceu, aconteceu, e nós terminarmos essa sessão com o maior nível de respeito possível a todas as autoridades constituídas", disse.



"É um dia histórico, portanto, meus amigos e minhas amigas, vamos guardar as nossas convicções para as sessões normais de plenário. Se essa presidência ainda merece, por parte dos deputados, toda consideração depositada e o respeito que eu tenho a cada um, vamos fazer o máximo possível para nos comportar com o máximo de decoro", acrescentou.

Mas o pedido de Lira não adiantou muita coisa e deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguiram com vaias a Lula e aos ministros Fernando Haddad (Economia) e Simone Tebet (Planejamento). Os parlamentares governistas rebateram com coros elogiosos.

O clima de tensão na Câmara se transformou em agressão física quando o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) deu um tapa no rosto do deputado Messias Donato (Republicanos-ES). Além disso, o petista ainda chamou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos mais exaltados nas vaias e xingamentos a Lula, de "viadinho".

Em seguida, por meio da nota, Washington Quaquá afirmou ter sido agredido antes e resumiu: "Bateu, levou".

O presidente Lula ainda não se pronunciou sobre os acontecimentos.