Vídeo: Zambelli é chamada de terrorista e discute com deputado petista | A TARDE

A bolsonarista Carla Zambelli(PL-SP) e o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) discutiram no plenário da Câmara na noite de segunda-feira, 9, após o petista chamar a parlamentar de "terrorista".

A fala de Lindbergh aconteceu durante discurso no plenário, quando ele relembrou o 8 de Janeiro e acusou bolsonaristas de atos de terrorismo. "Tô vendo uma deputada, que tá me interrompendo. Essa deputada aqui, andando com arma em punho, perseguindo uma pessoa nas vésperas da eleição. Isso é terrorismo, querida", disse, relembrando um caso que Zambelli se envolveu no ano passado.

"Explodir bomba é terrorismo, essa é a verdade. A senhora é uma terrorista", continuou o deputado.

Em seguida, Zambelli asumiu o microfone e disse ter sido criticada por questionar a Lindbergh se ele considerava o Hamas um grupo terrorista. "Você não foi homem o suficiente pra dizer que o Hamas é terrorista. [...] O seu presidente anda de mãos dadas com pessoas que são terroristas e que apoiam o terrorismo", falou, lembrando do presidente Lula.

Um homem que não consegue honrar o que tem no meio das pernas", disse Zambelli. Eu tô com 11 familiares em Israel. Tenho tios que estão dentro de um quarto de aço blindado com bombas caindo ao lado", afirmou.

A discussão aumentou e outros parlamentares precisaram intervir para separar Zambelli e Lindbergh, após a deputada se aproximar.

Veja vídeo:

🇧🇷 AGORA: Deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP) discutem no Plenário da Câmara dos Deputados após o petista chamar a bolsonarista de "terrorista".



"Lave a sua boca com sabão antes de falar da minha família e da forma como eu protejo a minha família",… pic.twitter.com/r9ympcJxAF — Eixo Político (@eixopolitico) October 9, 2023