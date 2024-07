Bruno pretende entregar mais terreiros até o fim do ano

- Foto: Vinícius Portugal | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União), entregou nesta quarta-feira, 3, a requalificação do terreiro Ilê Axé Ominidê, no bairro Fazenda Grande 4. Reis garantiu que não irá parar por esse barracão e a expectativa é de que até 100 espaços religiosos sejam requalificados até o final de 2024.

“Vocês sabem, a gente talvez não consiga fazer os 100 terreiros até dezembro, vamos correr para isso. Aqui, nosso terreiro foi o primeiro e aí, como tudo na vida, quem abre qualquer negócio, um restaurante, um mercadinho, sabe que tem que ver a operação como é que é. Então a gente já pegou, como o povo fala no linguajar popular, o macete, tá certo? Já pegamos, agora já dá para entrar em produção industrial. Realmente o tempo das empresas cadastrarem, o tempo de executar as obras. Mas com fé em Deus e muito trabalho, todos nós estaremos aqui para ver esse projeto e eu tenho certeza que será um verdadeiro sucesso”, afirmou Bruno.

O gestor também afirmou que a intenção final é de que, no final de 2028, todos os 1.016 terreiros cadastrados na prefeitura sejam reformados, após um pedido da secretária de Reparação, Ivete Sacramento.

“Já que foi um pedido da nossa secretária, eu vou colocar no meu plano de governo para os próximos quatro anos entregar todos os terreiros da cidade de Salvador”, concluiu Bruno.

Reis também anunciou, que além da requalificação de até R$ 30 mil por terreiro, também será instaurado o programa Regularização Fundiária, onde os terreiros, além de serem reformados, irão receber um título de propriedade, para que o espaço religioso possa ser passado de geração em geração com maior tranquilidade.

“O outro programa é o da Regularização Fundiária, que é o programa que hoje permite que a gente dê a propriedade definitiva para todos os templos religiosos e também para estabelecimentos comerciais. Aqui na Fazenda Grande 4, nós iniciamos o processo de cadastro e, em breve, estaremos emitindo esse título de propriedade”, revelou.