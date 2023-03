Bruno Reis participa de reunião sobre transporte com ministro

Cumprindo agenda em Brasília, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, se reuniu nesta quarta-feira, 8, com o ministro das Cidades, Jader Filho, durante evento com outros integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Foi apresentado ao ministro a situação crítica do transporte público em várias cidades do país e iniciativas para resolver os problemas. Segundo o gestor da capital baiana, o grupo sugeriu um subsídio para o transporte, incentivos fiscais para reduzir o custo de operação, linhas de crédito para aquisição de novos ônibus e investimentos em veículos elétricos.

Bruno afirmou ainda que se colocou à disposição do ministério para aprofundar os debates em torno do tema e ajudar na busca por soluções. "O ministro pediu que a gente pudesse contribuir com a equipe dele, então me coloquei à disposição, e a minha equipe também, para que a gente possa retornar a Brasília outras vezes e contribuir para avançar em busca de uma solução definitiva”, afirmou.

Ele pontuou ainda que o grupo de prefeitos apresenou iniciativas para tentar resolver o problema. "Levamos uma série de ideias que foram contribuições que nós, prefeitos, temos. O ministério quer agora, com uma maior especificidade, com a equipe da pasta, tentar formatar algo que possa dar uma solução definitiva para transporte público no Brasil”, pontuou.