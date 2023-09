Bruno valoriza 7 de setembro e pede por segurança em Salvador

Presente no desfile cívico do 7 de setembro, data que marca a independência do Brasil, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre os conflitos violentos, majoritariamente marcados por disputas de tráfico, que vem ocorrendo em Salvador.

Em entrevista aos veículos de imprensa, o prefeito afirmou que ainda não vê necessidade de uma intervenção federal, mas que espera um esforço conjunto do governo Jerônimo junto ao governo Lula para garantir a segurança na capital baiana.

"Vejo com muita preocupação o clima de terror que está instalado na cidade. Isso compromete a imagem de Salvador no Brasil e no mundo, mas esperamos que as autoridades estaduais e federais possam reestabelecer a paz, trazer segurança para o cidadão, agir de forma de firme respeitando todos os direitos fundamentais.", pontuou.

O prefeito aproveitou ainda para valorizar a comemoração da data cívica que "garantiu a nossa soberania e permitiu que esse país fosse fosse uma nação autônoma".

"Que sirva de inspiração para que todos nós baianos e soteropolitanos possamos seguir com firmeza e podendo decidir seu presente e seu destino. O 7 de Setembro é sem sombra de dúvidas umas das datas mais importantes da história do Brasil".