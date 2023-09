Cid já ofereceu três temas à PF: Joias, cartão de vacina e minuta

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, já ofereceu três temas - joias sauditas, cartão de vacinação e golpe de Estado - aos investigadores da Polícia Federal (PF), na proposta de delação premiada. As informações foram apuradas e divulgadas pelo Blog de Andreia Sadi.

Segundo aponta o blog, os investigadores acreditam na implicação do ex-presidente em alguns episódios narrados na proposta de delação detalhada por Cid. Fontes ouvidas apontam que integrantes do Ministério Público Federal (MPF), se manifestaram contra a delação de Cid.

De acordo com fontes envolvidas na investigação e que acompanham a delação, ‘’Cid não tinha autonomia para tomar decisões’’, como fez parecer Jair Bolsonaro em declaração do dia 18 de agosto.

Na última quinta-feira, 7, o assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, disse em uma publicação no X, que Cid não tinha nada para declarar no acordo de delação premiada com a PF.



“A quem possa interessar em pleno feriado de 7 de setembro completamente esvaziado: não há o que delatar”, escreveu ele.