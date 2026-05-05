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EXERCÍCIO FINANCEIRO

Comissão da Alba aprova contas de Jerônimo por unanimidade

Estado atingiu, em 2023, um montante líquido de R$ 75,3 bilhões de receita orçamentária

Leo Almeida
Por

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Comissão da Alba aprovou as contas do Governo do Estado de 2023
Comissão da Alba aprovou as contas do Governo do Estado de 2023 - Foto: Juliana Andrade | Agência Alba

A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou as contas do Governo do Estado relativas ao exercício de 2023. A reunião, presidida pelo deputado estadual Zé Raimundo (PT), foi realizada durante a manhã desta terça-feira (5).

O relator do ofício que trata das contas do mandato do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2023, deputado Vitor Bonfim (PSB), acompanhou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que aprovou com ressalvas o relatório, encaminhando-o, em seguida, para análise da Assembleia Legislativa.

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Segundo o deputado, o Estado atingiu, em 2023, um montante líquido de R$ 75,3 bilhões de receita orçamentária, apresentando um crescimento real de 0,38% comparado ao exercício anterior. No entanto, segundo ele, excluindo operações intraorçamentárias e deduções, a receita total do período foi de R$ 71,5 bilhões.

A despesa executada em 2023 foi de R$ 74 bilhões, gerando um déficit na execução orçamentária de R$ 2,5 bilhões, segundo Vitor Bonfim, coberto por superávit financeiro de exercícios anteriores.

Contas do TCM aprovadas

Na ocasião, também foi aprovada a Prestação de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), no exercício de 2025, que teve parecer favorável do relator Vitor Bonfim.

Após a aprovação do relatório, o presidente do colegiado, deputado Zé Raimundo, fez uma deferência ao presidente do TCM, conselheiro Francisco de Andrade Souza Netto, que se aposentará no dia 9 de agosto.

Por sugestão do deputado Euclides Fernandes (PT), a Comissão de Finanças encaminhará uma moção de aplausos ao conselheiro do TCM, juntamente com a aprovação da prestação de contas do órgão.

Participaram da reunião os deputados Zé Raimundo Fontes (PT), presidente do colegiado, Vitor Bonfim (PSB), Fabrício Falcão (PCdoB), Roberto Carlos (PV) e Euclides Fernandes (PT).

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Tags:

Alba Comissão de Finanças Jerônimo Rodrigues orçamento

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