Delgatti fala em fraudar urnas para "dar resultado que eles querem"

Através de áudios obtidos pelo Metrópoles, programador Walter Delgatti afirmou que havia sido convidado para se reunir com o então presidente Jair Bolsonaro no ano passado para "configurar o código-fonte para dar o resultado que eles querem".

Na gravação, Delgatti afirmou que a estratégia era criar instabilidade no funcionamento das urnas. "Eles vão pegar agora uma urna. Eles mesmo vão fazer isso". O áudio divulgado não foi escutado pela Polícia Federal (PF) e nem pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).

De acordo com o hacker, as investidas tinham como objetivo provocar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a autorizar a fiscalização das urnas por militares, para depois contestar uma possível vitória de Lula (PT).

A gravação mostra Delgatti conversando com um funcionário do hotel Phenícia, em Brasília. No dia seguinte, ele se encontraria com Bolsonaro no Palácio do Alvorada após ser levado por um motorista que utilizava um carro com placa fria.

Em outro áudio de 22 de setembro, o programador sugere que ele e o ex-presidente se encontraram em várias ocasiões ao contar detalhes sobre a suposta atuação de Bolsonaro na trama golpista.

"O Bolsonaro, ele tá fazendo questão que eu vá lá. Aí, teve alguém da equipe que falou: 'Irmão, é bom ele não vir aqui porque pode queimar'. Ele [Bolsonaro] falou: 'Quem manda aqui sou eu, e ele vai vir' [...] Ou você acha que o presidente da República estaria correndo esse risco de me receber lá, se não fosse algo que ajudasse muito ele?", disse Delgatti.

Em outro momento, o programador aparece reclamando por não receber o mesmo tratamento do grupo ligado a Lula, quando repassou as informações ao site The Intercept Brasil, que culminaram na série de reportagens 'Vaza Jato'.

"O Lula nunca quis me falar um 'oi'. [...] O que eu vou fazer atrás de Lula? Eu nunca vou ser de esquerda. Eu sempre gostei de arma", afirmou.

Por fim, os áudios ainda sugerem que exista uma relação entre Delgatti e a deputada Carla Zambelli, onde o programador afirma ter sido muito bem tratado pela parlamentar e que ainda jogou videogame com o filho dela.