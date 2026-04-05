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MUDANÇA

Duda Sanches se filia ao PSDB para disputar vaga na Câmara Federal

Proposta foi aprovada pelo presidente estadual da sigla, deputado federal Adolfo Viana

Redação

Por Redação

05/04/2026 - 18:59 h | Atualizada em 05/04/2026 - 19:14

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Duda Sanches e Adolfo Viana
Duda Sanches e Adolfo Viana -

O vereador de Salvador, Duda Sanches, oficializou sua migração para o PSDB com o objetivo de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada pelo presidente estadual da sigla, deputado federal Adolfo Viana,

Sanches deixa o União Brasil, partido que presidia em Salvador, sob o argumento de uma "transição responsável". De acordo com o parlamentar, a mudança visa ampliar sua atuação política e dar escala nacional às pautas defendidas em sua base.

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“É um passo importante para fortalecer o projeto de chegar a Brasília e dar continuidade às bandeiras do meu pai, o deputado Alan Sanches”, declarou.

Renovação tucana

Dentro do ninho tucano, a chegada de Duda Sanches é recebida como um reforço estratégico para o rejuvenescimento da legenda.

A expectativa do Executivo Estadual é que a entrada de novas lideranças ajude o PSDB a conquistar até quatro cadeiras na Câmara Federal nas próximas eleições, consolidando uma bancada baiana mais expressiva no Congresso.

Apesar da troca de legenda, o vereador garante que o diálogo com sua base eleitoral e o alinhamento com a oposição estadual permaneçam inalterados.

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Tags:

Câmara dos Deputados Duda Sanches psdb renovação política União Brasil

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