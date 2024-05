Eduardo Bolsonaro diz que Brasil deu sorte com o pai na pandemia | A TARDE

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para afirmar que o Brasil deu 'sorte' em ter o pai no Palácio do Planalto durante a pandemia da Covid-19.

Eduardo citou a tragédia climática no Rio Grande do Sul para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que a população afirma que Bolsonaro deu azar ao enfrentar a pandemia. No período, o governo federal teve quatro titulares no Ministério da Saúde.

“Alguns me falam com tristeza ‘poxa Eduardo, presidente Bolsonaro deu azar pegando uma pandemia’. Vendo a resposta do Lula agora no caso do RS eu penso: Demos foi sorte!”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

