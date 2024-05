Canal de Lula remove vídeo em que presidente pede votos para Boulos | A TARDE

O canal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Youtube apagou, nesta quinta-feira, 2, o vídeo em que o chefe do Palácio do Planalto pede para seus eleitores votarem no deputado federal Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato a prefeito de São Paulo em outubro.

A remoção da peça aconteceu após a determinação da Justiça Eleitoral, que acatou uma ação movida pelo Partido Novo. O vídeo em questão é um recorte do discurso de Lula no ato promovido para os trabalhadores, na quarta-feira, 1°.

"Eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 1989, em 1994, em 1998, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo", disse Lula no discurso.