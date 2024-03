Capitão Alden mantém pré-candidatura a prefeito de Feira de Santana | A TARDE

O deputado federal Capitão Alden (PL) afirmou nesta sexta-feira, 8, que, a princípio, mantém a sua pré-candidatura a prefeito de Feira de Santana nas eleições municipais de 2024. Segundo o parlamentar, o lançamento de um nome bolsonarista na segunda maior cidade da Bahia é fundamental para o fortalecimento do partido.

“Nós estamos hoje com cinco partidos já alinhados com a minha pré-campanha. Vamos nos reunir mais tarde com o presidente Bolsonaro, para passar toda a situação aqui da Bahia. Em princípio, está mantida a candidatura, até porque Feira de Santana, hoje, é uma das maiores cidades do interior do Nordeste, a segunda maior da Bahia, tem mais de R$ 10 bilhões de PIB, ano passado R$ 17 bilhões. Então é muito importante que o PL lance candidaturas em cidades fortes, para que a gente possa fortalecer o partido, eleger vereadores, eleger prefeito”, afirmou o deputado.

Alden ainda ressaltou a importância de lançar uma chapa proporcional forte à Câmara Municipal de Feira de Santana e elogiou o comando do PL na cidade, que tem a presidência do empresário Raimundo Júnior.

“Se não for possível uma majoritária, que a gente consiga sair forte com a base de vereadores. O presidente entende que, em todos os municípios, especialmente as grandes metrópoles, deve ter candidatura do PL. Então, em princípio, mantemos a candidatura e estamos fortes. O presidente do PL municipal, Raimundo, está aqui conosco, fazendo um trabalho fantástico, e eu tenho certeza que, neste ano de 2024, a gente vai brocar em vereadores e, com certeza, fortalecer a majoritária em 2026”, comentou Alden.

A fala de Alden foi feita durante o evento realizado para receber em Salvador o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), que receberá neste sábado, 9, a Comenda 2 de Julho, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).