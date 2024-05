Mulheres são a maioria do eleitorado baiano | A TARDE

As mulheres são a maioria do eleitorado baiano, com 5.927.765 eleitoras, representando mais de 50% de todo o estado, enquanto os homens são 5.363.087. Ao todo, a Bahia possui 11.034.100 eleitores aptos, onde 807.158 não realizaram biometria, conforme levantamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), obtido pelo Portal A TARDE.

O documento do TRE também detalha outros tipos de eleitores:

. Jovens entre 16 e 17 (122.664)

. Quilombolas (9.414)

. Indígenas (3.653)

. Com deficiência (69.170)

O TRE ainda registrou a quantidade de transgênero, com 2.090, e pessoas com Nome Social, 2.694 (nas eleições de 2022).

Eleitores no estado

Sobre a parcela de votantes entre os municípios, Salvador sai disparada em primeiro lugar com 1.976.477 aptos. Do total, 131.585 do eleitorado não registraram a biometria, 7.877 são jovens entre 16 e 17 e 20.544 têm deficiência.

Abaixo da capital baiana no ranking, vem Feira de Santana, com 426.556 aptos e 32.452 sem biometria. Em seguida, Vitória da Conquista com 254.697 de votantes que podem votar e 21.189 sem biometria.

Na lista, Camaçari sucede Vitória da Conquista, com 201.224 aptos e 14.784, sem biometria.