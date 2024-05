Federação PT, PCdoB e PV tem mais de 200 pré-candidatos a prefeito | A TARDE

A executiva estadual da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) avaliou o resultado do fechamento da janela partidária como positivo. Isso porque, a Federação filiou aproximadamente 20 novos prefeitos e mais de cem novos vereadores para as eleições deste ano.

O balanço foi realizado nesta quinta-feira, 25, com a presença dos presidentes estaduais dos três partidos Éden Valadares (PT), Geraldo Galindo (PCdoB) e Ivanilson Gomes (PV).



Para o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, a Federação vem para ser protagonista no pleito municipal.

“A gente não estabeleceu ainda uma meta numérica, mas quem tem mais de 200 candidatos a prefeito e a prefeita vai disputar, digamos assim, a liderança do número de prefeitos e prefeitas na Bahia, uma disputa no campo do governo saudável, a gente não está fazendo concorrência nem com o PSD, nem com o PSB, nem com o Avante, não é isso. Não é uma corrida, nós queremos vencer é ampliando a base do governador Jerônimo”, disse.

O encontro também contou com a participação dos secretários de organização do PT e PV, Osmar Galdino (Jojó) e Luiz Araújo, respectivamente.



Na oportunidade, o dirigente petista ainda frisou, inclusive, que a Federação é importante para aumentar a base do governador Jerônimo e do presidente Lula.

“A Federação será um instrumento para alargar a base de Lula e a de Jerônimo. Ou seja, a gente vencer em cidades que hoje não são governadas por prefeitos que apoiaram Lula e Jerônimo ou que não vão apoiar Lula e nem Jerônimo. Nossa meta é essa então: é fazer muito prefeito e muita prefeita, mas ampliando a base do governador”, completou Éden.

O chefe estadual do PCdoB, Geraldo Galindo, que também preside a Federação no estado, afirmou que a construção dos três partidos, com as novas filiações foi marcada pelo constante diálogo e grande entendimento.

“Essa é a primeira vez que nós da Federação aqui na Bahia e no Brasil vamos disputar eleições municipais – para prefeitos e vereadores. E aqui na Bahia nós temos tido uma experiência positiva de criar um ambiente de debate e o consenso vem prevalecendo na esmagadora maioria das vezes. Nós conseguimos criar a unidade necessária para que a Federação se fortaleça na Bahia”, reforçou.

Já Ivanilson, dirigente do PV, considera que a Federação no estado deu um salto importante, com o grande número de pré-candidaturas.

“A Federação da Bahia, de alguma maneira, foi quem fez um trabalho muito criterioso e, por isso, a nível nacional, foi a Federação que teve o melhor desempenho a nível de organização, a nível de, digamos assim, de possibilidades, inclusive, de eleição de prefeito, vereador, vice-prefeitos”, avaliou Ivanilson.

Ao destacar que certamente o instituto terá um resultado muito proveitoso. “Acredito que, ao final das eleições, no campo do governo, a Federação, na minha opinião, vai ser quem vai eleger o maior número de prefeitos, prefeitas e vereadores”.