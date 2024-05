Kleber Rosa abre o jogo sobre conversas para formar alianças | A TARDE

Pré-candidato do Psol a prefeito de Salvador, Kleber Rosa explicou ao Portal A Tarde, nesta quarta-feira, 15, sobre o processo de negociação de apoio de setores para sua chapa majoritária, que tem Dona Mira como vice.



No campo partidário, Kleber conta com a Rede Sustentabilidade, que forma uma federação com o Psol. O pré-candidato pontuou que a ausência de outro nome no campo da esquerda tem dado condições para que ele possa costurar alianças com movimentos progressistas.

“Nessa altura do avançar do processo político, os partidos já têm definição de candidatura. Tem os partidos do campo do governo estadual, os partidos da aliança do atual prefeito, que também já estão comprometidos, e no caso do Psol, a gente está junto com a Rede”, iniciou Kleber, que continuou.

“Nossa chapa já está formada com a indicação da majoritária. Neste momento, a gente está fechando a nominata das candidaturas a vereadores da federação. O que nós temos a nível de investidas para os partidos, não diz respeito às legendas, mas sim às diversas lideranças, considerando o elemento específico desse processo eleitoral, onde o campo do governo lançou um candidato da direita, há uma movimentação de deslocamento de setores sociais, do movimento social associado aos partidos do governo, e que tem discutido a construção da nossa caminhada, da nossa chapa pelo Psol. Isso vale para outras lideranças partidárias”, afirmou Kleber.

Unidade Popular, PCB e PSTU, outras legendas do campo da esquerda, também lançaram pré-candidaturas para o Palácio Thomé de Souza.

