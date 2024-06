PT lança Assis para retomar prefeitura de Conceição do Coité | A TARDE

O PT lançou na manhã deste domingo, 26, a pré-candidatura de Francisco de Assis à prefeitura de Conceição do Coité. O petista já governou o município entre 2013 e 2020 e agora busca retomar o comando da gestão municipal, hoje sob controle do prefeito Marcelo Araújo (União Brasil).

O evento de lançamento da pré-candidatura de Assis teve presenças ilustres, como o senador Jaques Wagner (PT); as deputadas estaduais Fátima Nunes (PT) e Olívia Santana (PCdoB); os secretários estaduais Afonso Florense (PT), da Casa Civil; Osni Cardoso (PT), do Desenvolvimento Rural; e Elisângela Araújo (PT), das Políticas para Mulheres; além do presidente do PT-BA, Éden Valadares.

Wagner apontou que a campanha de Assis em 2024 deve ser focada no diálogo, mostrando todo o legado deixado pelo PT durante os anos de prefeitura em Coité. Segundo o senador, o partido poderá ajudar ainda mais neste momento, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Vamos fazer uma caminhada com argumento, sem xingamento, sem falar de ninguém. Os defeitos dos adversários o povo já conhece. Vamos falar de tudo que Assis fez e muito mais do que ele vai fazer na parceria com Jerônimo e Lula”, disse Wagner.

Presidente estadual do PT, Éden Valadares também citou o alinhamento com os governos estadual e federal como um fator decisivo para que o projeto de Assis saia vitorioso em Coité nas próximas eleições.

“Demos o pontapé inicial para uma virada histórica em Coité com o retorno de Assis à prefeitura. 2020 foi duro, mas 2024 será muito melhor, pois temos o apoio do presidente Lula e do governador Jerônimo que conhece o Sisal, Coité e a Bahia”, opinou Éden.

