PT lança mais de 30 candidaturas no fim de semana

Camaçari foi uma das cidades onde o PT homologou candidaturas no fim de semana. - Foto: Divulgação | PT Bahia

O Partido dos Trabalhadores da Bahia lançou, neste sábado, 27, e domingo, 28, mais de 30 candidaturas a prefeito e prefeita, além de candidaturas a vereador, com a realização de convenções em vários territórios do estado.

As homologações dos nomes que concorrerão aos executivos e legislativos municipais contaram com as presenças de importantes lideranças políticas do PT, como o governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jaques Wagner e o presidente estadual da legenda, Éden Valadares, além de parlamentares, presidentes municipais e membros da Executiva Estadual do PT.

"Com muito orgulho lançamos neste final de semana candidatos e candidatas do PT muito bem preparados, comprometidos com o modo petista de governar, com muita democracia, inclusão social, desenvolvimento e igualdade de direitos para o nosso povo. Vamos às ruas dialogar com a população, ouvir os baianos, apresentar nossas propostas para disputar e vencer as eleições de 2024 em muitas cidades do nosso estado", afirmou o presidente do PT, Éden Valadares.

O dirigente petista destacou a importância do alinhamento político dos candidatos ao governador Jerônimo Rodrigues e ao presidente Lula para a construção de uma nova Bahia. "Temos mais de 200 candidaturas a prefeita e prefeito e uma chapa de vereadores em mais de 300 municípios em todo o estado, e nosso objetivo é fazer com que o projeto político de Jerônimo e de Lula saia vitorioso no maior número de municípios", acrescentou Éden.

As homologações das candidaturas do PT foram realizadas em Camaçari, com o lançamento da candidatura de Caetano; em Sento Sé, de professora Giselda Carvalho; Canarana, de Marleide Oliveira; Boa Nova, de Dr Antônio e Lamarão, de Pró Ninha, dentre outras.