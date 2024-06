Wagner diz que vice na majoritária em Salvador deve ser mulher e do PT | A TARDE

Um dos principais articuladores da pré-candidatura governista em Salvador, o senador Jaques Wagner (PT) garantiu nesta seguda-feira, 27, que o nome para compor a chapa majoritária no posto de vice deve ser uma mulher e do PT.

Ao receber a “Medalha Luís Eduardo Magalhães” pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Wagner fez elogios ao nome ventilado da médica infectologista, Ceuci Nunes.

“Olha, tem alguns conceitos. Parece que é uma... Não sou eu que tô contando o dia a dia direto, mas de qualquer forma, uma concordância de todos, que deve ser do PT. Há uma concordância que veio a ser uma mulher e, evidentemente, vai se juntar esses dois elementos a alguém que já tenha uma posição aqui em Salvador. Ela [Ceuci] foi candidata, é um nome, mas não tô dizendo que é o único nome. Aí, seguramente, vai se aprofundar porque, dia 3 do lançamento, a gente pretende estar com a chapa completa", afirmou Wagner.

O petista aposta ainda que, com a chapa formada, o campo governista pode ter um desempenho bom nas eleiçẽos municipais deste ano.

“Aposto que a gente tem um desempenho muito bom. Conseguimos unificar o segundo turno, diferente de 2020, que eu mesmo achava que era melhor várias candidaturas. Eu acho que está um começo de caminhada. Como eu digo sempre, pode ter um, vamos dizer, favorito, mas o eleito só no final do dia da apuração", destacou.

