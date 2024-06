Zé Dirceu e lideranças discutem táticas para fortalecer PT na eleição | A TARDE

O ex-ministro José Dirceu, dirigentes do PT Bahia, presidentes de diretórios municipais do partidos e deputados petistas se reuniram na segunda-feira, 3), na Assembleia Legislativa da Bahi (Alba), para discutir os desafios do PT na Bahia e no Brasil para fortalecer a legenda, sobretudo para as eleições municipais deste ano.

Além do ex-ministro e do presidente Éden Valadares, participaram do encontro os deputados Marcelino Gallo, Robinson Almeida, Fátima Nunes, Zé Raimundo, Neusa Cadore, Rosemberg Pinto e Euclides Fernandes, o secretário de Estado, Felipe Freitas e presidentes de diretórios municipais do PT, dentre outros.

Na reunião, José Dirceu citou os avanços do governo Lula, que restabeleceu importantes programas sociais, como o Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, criou novas programas, como o Desenrola, o Pé de Meia, e destacou que a missão do presidente da República é promover o crescimento do país.

O ex-ministro disse também que o PT tem uma base eleitoral muito grande e falou sobre a importância de mobilizar ainda mais esta base, reforçando a necessidade da renovação dos quadros do partido, da maior participação da juventude e de estimular o debate político nas redes sociais.

Para fomentar o crescimento do partido, o ex-ministro acrescentou ainda que é preciso que os dirigentes partidários, governadores, parlamentares, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores se empenhem cada vez mais para garantir o maior número de vitórias nas eleições municipais.

"Cidade onde o Lula teve 60 porcento, vamos eleger um vereador, onde nós podemos ganhar, vamos ganhar, onde nós não podemos, vamos eleger alguém que é anti Bolsonaro", disse Dirceu, que destacou as cinco vitórias do PT na Bahia e as cinco eleições do presidente Lula.

Éden agradeceu a presença do ex-ministro no debate disse que sua contribuição é sempre valorosa.

"O Zé é um quadro do PT que há muitos anos acompanha a política na Bahia com uma atenção espacial e um carinho especial, veio aqui para conversar com diversos atores da política, mas a gente sempre se atualiza, passando para ele a conjuntura e os desafios do PT, do governo Jerônimo Rodrigues, assim quanto ele também de passar as impressões do PT nacional e do governo Lula. É sempre bom beber da fonte do Zé Dirceu".

Ao falar sobre fortalecer o projeto do PT, elegendo mais prefeitos e vereadores nas eleições deste ano, o presidente do PT Bahia destacou que é importante apresentar novas soluções para a Bahia continuar avançando e que Jerônimo fará mais e melhor dentre os outros governadores petistas no estado.

"Nós contamos com a parceria do presidente Lula, que é uma conjuntura diferente do que Rui enfrentou com Bolsonaro. Lula vai ajudar Jerônimo, como já ajudou, a BYD veio para a Bahia por causa da intervenção do Lula", disse Éden, ao destacar: "Nós estamos desafiados, o governador tem tentado adotar uma marca própria, que é a mesma correria ou mais correria do que Rui, no sentido das obras, das entregas, das viagens, e é um cara que está mais próximo, é mais acessível, humano, abraça mais, conhece, reconhece e se dedica ao diálogo. E nós vamos tentar manter o PT da Bahia dando a contribuição que a gente deu na eleição nacional. De 2002 para cá nós temos muito orgulho não só das vitórias que tivemos para governador mas também nas votações que a gente deu para Lula, Dilma e Haddad. Todos os nossos candidatos a presidente venceram na Bahia".

