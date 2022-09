Associação a Lula pode levar Jerônimo a vencer no primeiro turno

Na liderança da corrida ao governo da Bahia, como apontado na pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 21, o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, pode levar a disputa ainda no primeiro turno. Ele aparece com 44,5% das intenções de voto, contra 40,5% de ACM Neto (União Brasil). João Roma (PL) tem 9,4%.

Essa é a avaliação feita por João Straub, a analista de Risco Político do instituto, durante entrevista ao programa Isso É Bahia, da rádio A TARDE FM. A vitória já no dia 2 de outubro dependeria da capacidade da campanha de continuar associando a imagem do petista ao ex-presidente Lula e ao governador Rui Costa.

"O Jerônimo está com 44% na nossa pesquisa atual e, no estado, o Lula tem 67% das intenções de voto. Então, a gente pode ver que tem uma margem aí, de 23 pontos percentuais, que o Jerônimo pode ganhar. A maioria desses 23 pontos percentuais está concentrado dentro do ACM. Então, qualquer ganho do Jerônimo vai ter que vir do ACM", explica.

Um segundo cenário, de vitória de ACM Neto no primeiro turno, é visto como mais improvável. Segundo Straub, o candidato do União Brasil precisaria dos votos de João Roma.

"Seria o voto útil do candidato de Bolsonaro, no caso João Roma, tentando impedir que o Jerônimo vá para o segundo turno. Então, eles migrariam para ACM Neto, como candidato ao centro. O ACM Neto necessitaria que todos os votos do João Roma passassem para ele, para que consiga uma vitória no primeiro turno", explica.

Durante a entrevista aos apresentadores Jefferson Beltrão e Ernesto Marques, Straub disse que o crescimento de Jerônimo nas últimas pesquisas da AtlasIntel pode ser explicado em parte pela metodologia da empresa para aferir resultados que retratem a realidade.

"O principal diferencial da Atlas é que na hora de apresentar as opções de votos, nós apresentamos ao lado do nome do candidato o seu partido. Então, no momento que você tem um baixo índice de reconhecimento do Jerônimo, e uma pesquisa não mostra que ele é um candidato do PT, as pessoas vão tender a migrar a votar em quem elas conhecem, que no caso é o ACM, candidato não bolsonarista, em contraste com João Roma. Mas, no momento em que colocamos a sigla, elas conseguem identificar que é um candidato que ela teria um apreço maior, justamente por essa identificação com o Lula", destaca.

O Instituto também verificou a disputa ao Senado e acredita estar definida. Otto Alencar (PSD) aparece consolidado na liderança.

"A surpresa dessa última pesquisa é que Cacá Leão conseguiu passar Raíssa. Ele estava com 11% na última pesquisa e pulou para 18%, enquanto o Otto Alencar se manteve com 47%. Ele tinha 50% e houve uma queda de 3 pontos percentuais, mas se manteve na mesma média, com uma diferença de 30 pontos [em relação ao segundo colocado], o que garante para ele a vitória", avalia.

A Tarde FM