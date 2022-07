Ciro diz que não disputa mais o Planalto se perder este ano

O candidato do PD, Ciro Gomes, afirmou nesta sexta-feira, 29, que esta será a última vez que concorre à Presidência da República. "Desta vez chega, se eu não ganho agora, eu vou colocar a viola no saco, porque virei o primo falante, o chato, o destemperado porque falo números", disse ele, durante discurso feito na na 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Brasília.



Ciro já concorreu outras três vezes à Presidência, em 1998, 2002 e 2018. Na primeira, não houve segundo turno e, nas demais, o ex-ministro e ex-governador do Ceará não chegou ao segundo turno.

Durante o encontro, o presidenciável discursou para jornalistas, estudantes, docentes, pesquisadores e comunidade acadêmica sobre a crise econômica e institucional que o país enfrenta. Ele classificou a situação atual como a “mais grave crise da história”.

“O Brasil está vivendo hoje a mais grave crise da sua história. Nossa história é de violência, genocídio e gravíssima instabilidade institucional”, afirmou.

Ciro defendeu que o modelo econômico, adotado no país desde o governo Fernando Henrique e, segundo ele, mantido nas gestões dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, e agora com Bolsonaro, é a razão para a estagnação no crescimento econômico.

“O Brasil precisa discutir finalmente, de forma imediata, um modelo econômico. Essa é a razão pela qual eu tento pela quarta vez ser presidente do Brasil”, disse.

Para ele, as instituições hoje estão "engessadas, cristalizadas para proteger o interesse do 'financismo' mais salafrário da humanidade".