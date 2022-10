Datafolha projeto vitória de Jerônimo para governador da Bahia

O candidato ao governo do Estado do Partido dos Trabalhadores, Jerônimo Rodrigues, derrotou segundo a projeção do Datafolha, o seu concorrente ao Palácio de Ondina, ACM Neto do União Brasil.



Na projeção que da a vitória a Jerônimo, o Datafolha acompanha os dados da apuração divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através de um sistema próprio que faz projeção de resultados considerando o peso das mesorregiões em relação ao total de eleitores de cada estado.

Quando há um número razoável de votos apurados em todas as mesorregiões, seguindo composição do IBGE, há um ponto em que é possível estimar que um candidato não pode mais ser ultrapassado. Portanto.

Neste momento com 78,92% das urnas apuradas, Jerônimo Rodrigues aparece com 52,12% dos votos enquanto ACM Neto aparece com 47,88% dos votos.