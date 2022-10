Ex-prefeito de Mucuri abandona Neto e anuncia apoio a Jerônimo

O ex-prefeito de Mucuri (PSB), Paulo Alexandre Matos Griffo, o Paulo de Tixa, anunciou que irá apoiar o candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) no segundo turno. No primeiro turno, o político estava ao lado do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

O ex-gestor explicou a mudança de lado e disse que foi durante o governo de Rui Costa que o município recebeu mais recursos do Estado.

“Meus amigos e minhas amigas do município de Mucuri, no dia 30 de outubro será uma data muito importante para decidirmos o futuro da Bahia e do Brasil. A data em que escolheremos governador da Bahia e o presidente do país. Como vocês sabem, eu fui prefeito do município de Mucuri por oito anos, nesse período foi o período em que o município mais recebeu recursos do Governo do Estado e do Governo Federal”, destacou o ex-prefeito.

“Fizemos grandes parcerias com o governador Rui Costa, com o governador Jaques Wagner, com o presidente Lula e com a presidente Dilma. Por essa razão, sou muito grato a todos eles por todos os benefícios que conseguimos trazer para Mucuri, pensando no futuro do município de Mucuri, no futuro da Bahia e no do Brasil, eu, ao conversar com minha família e meu grupo político que nesse momento eu vou apoiar e vou votar em Lula presidente 13 e 13 também em Jerônimo governador da Bahia", completou.

Confira o vídeo com o pronunciamento do ex-prefeito:

null Reprodução