Neto recebe votos pró-Bolsonaro e reforça ligação com presidente

Apesar de o candidato ACM Neto (União Brasil) ter assumido durante todo o processo eleitoral o discurso “tanto faz” em relação à disputa presidencial e de renegar em público o apoio de Jair Bolsonaro (PL), é cada vez mais clara a percepção do eleitor sobre o alinhamento da sua campanha com os ideais representados pelo atual presidente da República.

Na terça-feira, 25, Bolsonaro deixou explícito o que Neto tentou esconder durante toda a campanha. Em agenda no município de Guanambi, Sudoeste da Bahia, o atual presidente pediu votos para o candidato do União Brasil e defendeu sua eleição para derrotar o PT.

Não por acaso, a pesquisa AtlasIntel revela que cerca de 99,9% das pessoas que votaram em Bolsonaro na Bahia no primeiro turno declaram agora preferência pelo ex-prefeito de Salvador.

O levantamento reforça a compreensão do PT de que a eleição estadual se divide na prática entre uma espécie de batalha simbólica entre “direita e esquerda”, representada pelos dois candidatos e seus polos antagônicos nacionais.

Esse cenário se cristaliza ainda mais quando observados os números da campanha petista. A maioria das pessoas que votaram em Lula (78%) definiu Jerônimo Rodrigues como opção ao governo da Bahia neste segundo turno. Já outros 22% dos lulistas dizem votar em Neto.

“Por mais que ACM Neto acabe herdando alguns eleitores do Lula, não é o suficiente. Ele herda tudo do Bolsonaro, ele herda alguma coisa do Lula, mas é difícil num contexto em que ele recebe todos os eleitores do Bolsonaro ele convencer mais eleitores do Lula a aderirem à campanha dele”, avalia Andrei Roman, CEO da AtlasIntel.