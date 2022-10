“Quem está com Bolsonaro, está com Neto", afirma Éden Valadares

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, afirmou que o candidato do União Brasil, ACM Neto, tenta esconder sua aliança com o presidente Jair Bolsonaro, mas que a tentativa do ex-prefeito de Salvador de fingir neutralidade não convence os baianos. A afirmação de Eden foi feita logo após Bolsonaro pedir voto para ACM Neto durante discurso na cidade baiana de Guanambi nesta terça-feira, 25.

“Eleição na Bahia está clara: Quem está com Bolsonaro, está com ACM Neto; quem vota em Lula, vota em Jerônimo. Ponto”, disse Éden. “Bolsonaro falou o que todo mundo sabe, que a campanha é casada. ACM Neto inventou a história do ‘tanto faz’ para tentar enganar o eleitor, mas não cola. Quem vota 13 no Brasil, vota 13 na Bahia”, concluiu o dirigente estadual do PT.

Jerônimo Rodrigues e Lula em passeata | Foto: Divulgação

Em seu discurso em Guanambi, Bolsonaro disse ter “posição na Bahia”. “Onde está o PT nós estamos do outro lado. Eu peço que os meus amigos aqui da Bahia que votem para governador 44 ACM Neto”, disse o presidente.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp