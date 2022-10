Urnas eletrônicas chegam aos locais de votação na Bahia neste sábado

As urnas eletrônicas chegam aos colégios de votação neste sábado, 29, segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. A organização das mais de 36 mil seções do estado teve início nesta sexta-feira, 28.

Para este domingo, quando ocorre o segundo turno das eleições, a Bahia conta novamente com 199 zonas eleitorais, 9.345 colégios, clubes, agremiações e associações de bairro onde funcionarão mais de 36 mil seções eleitorais. Em Salvador são 479 locais de votação divididos em 19 zonas.

No Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, a arrumação das seções começou às 7h30 desta sexta-feira, 28. Este é o maior local de votação da 3ª Zona Eleitoral, com pouco mais de 10 mil eleitores e 28 seções.

Os coordenadores receberam os papéis com identificação dos números das seções, orientações quanto ao uso de celular e acessibilidade, além das pastas-malote, com os cadernos de votação, canetas e envelopes para o armazenamento das mídias.

Paulo Rocha, chefe da 3ª ZE, afirma que a organização dos locais de votação é essencial para garantir a logística do domingo das eleições. “Só aqui no Colégio Modelo teremos mais de 10 mil pessoas circulando no mesmo dia, o que exige uma organização capaz de reduzir ao máximo as possibilidades de qualquer contratempo”.

“Tudo está sendo preparado para que todos venham exercer a sua cidadania”, disse Julita Ferreira, coordenadora de acessibilidade.