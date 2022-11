Caminhoneiros bolsonaristas fecham estradas na Bahia

Caminhoneiros bolsonaristas realizaram manifestações nesta segunda-feira, 31, em estradas da Bahia, por não aceitarem a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Os primeiros protestos tiveram início na noite do último domingo, 30, e terminaram durante a madrugada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que os caminhoneiros bloquearam a BR-020, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O protesto começou por volta das 13h30 e causou um congestionamento de cerca de três quilômetros nos dois sentidos. Devido ao ato, caminhões com perecíveis, carros de passeio, ônibus e vans estão parados no local, aguardando negociação entre agentes da PRF e os bolsonaristas para a liberação das vias.

Na BR-116 norte, em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, os caminhoneiros também se manifestaram nesta segunda, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Até às 18h30, a PRF não conseguiu entrar em acordo com os manifestantes para liberar as pistas.

Vídeos que circulam pela internet registraram grandes quantidades de fumaça, em consequência dos pneus que foram queimados nas estradas. A PRF afirmou que, apesar dos protestos terem bloqueado as estradas, veículos de emergência estão passando pelo Campo Limpo, bairro próximo ao local das manifestações.

No quilômetro zero da BR-020, em Correntina, caminhoneiros realizaram a interdição total das pistas. Segundo a PRF, cerca de 80 pessoas se manifestam contra a vitória do ex-presidente no local. A Polícia Militar foi acionada.