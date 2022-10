Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%

A nova rodada da pesquisa AtlasIntel para a eleição presidencial publicada nesta quinta-feira, 27, mostrou um cenário estável na diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista aparece com 53,2% dos votos válidos, enquanto o atual chefe do Executivo brasileiro tem 46,8%.

Na última pesquisa do instituto para presidente divulgada na segunda-feira, 24, Lula estava com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%.

Os votos válidos excluem os votos em branco e nulos e, na prática, determinam o resultado das eleições.

Na rodada desta quinta, o Instituto AtlasIntel entrevistou 7.500 pessoas por recrutamento digital aleatório entre 21 e 25 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01560/2022.