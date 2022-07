Mais 12 prefeitos do PP declaram apoio a Jerônimo Rodrigues em Jequié

Dos 28 prefeitos e prefeitas que participaram, na noite desta sexta-feira, 16, em Jequié, da Plenária do Programa de Governo Participativo (PGP) para o Médio Rio de Contas, 12 são filiados ao Progressistas, mas decidiram manter a aliança ao projeto que tem garantido, em parceria com os próprios gestores municipais, a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todas as 417 cidades da Bahia.

Declararam apoio ao pré-candidato a governador do Estado pelo PT, Jerônimo Rodrigues, as prefeitas de Ipiaú, Maria Mendonça (PP); de Teolândia, Rosa Baitinga (PP); de Jaguaquara; Edione Agostinone (PP); e os prefeitos de Gandú, Léo de Neco (PP); de Itamari, Tom Vasconcelos (PP); de Apuarema, Rogério Souza (PP); de Santanópolis, Vitor do Posto (PP); de Irajuba, Antonio Sampaio (PP); de Bom Jesus da Serra, Jornandinho Vilas Boas (PP); de Piraí do Norte, Ulysses Veiga (PP); de Lajedo do Tabocal, Marquinhos Sena (PP); e de Lafaiete Coutinho, João Véi (PP). No encontro, com a presença do governador Rui Costa (PT), oito vice-prefeitos e 14 ex-prefeitos da região também marcaram presença, além de dezenas de vereadores e vereadoras, lideranças políticas de todo o território de identidade e mais de seis mil simpatizantes.

“Agradeço a confiança que os prefeitos e prefeitas estão depositando em mim, na minha capacidade de gestão, de substituir o governador Rui Costa, um grande parceiro dos municípios e dos gestores na execução de obras, na manutenção de ruas e estradas, na atenção à Saúde, na Educação Básica e na Segurança Pública”, agradeceu Jerônimo.

Jequié e Médio Rio de Contas

Nascido em Aiquara, cidade pertencente ao Médio Rio de Contas, Jerônimo Rodrigues se mudou para Jequié aos nove anos de idade para cursar o Ensino Fundamental 2, o Ginásio. Conhecedor de toda a região, tanto pela passagem na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, quanto na Secretaria de Educação da Bahia, o pré-candidato garantiu que irá focar na geração de emprego e renda para toda a região. “Vamos colocar em nosso programa de Governo e conversar com Lula para instalarmos um Centro de Logística em Jequié para que possamos atrair empresas e gerar emprego e renda para a população e receita para os municípios”, afirmou Jerônimo, ao defender também a elaboração de um projeto para geração de emprego e renda com a utilização das águas do Rio de Contas. “Wagner e Rui fizeram muito para podermos continuar a desenvolver a Bahia, e o Médio Rio de Contas vai nos ajudar para deixarmos de importar produtos. Temos que produzir, com autossuficiência, farinha de mandioca, de frango, de ovos. A Bahia terá que exportar esses produtos, ao invés de importá-los”, defendeu o petista.

Neste sábado, 16, a Caravana Mais Bahia desembarca em Itaberaba, onde realiza o PGP do Território do Piemonte do Paraguaçu. O encontro começa às 9h, no Clube do Sargento, na Rua Sete de Setembro. Ainda em Itaberaba, Jerônimo, Geraldo Júnior (MDB) e Otto Alencar (PSD) se reúnem com prefeitos, vereadores e lideranças de toda a região. Em seguida, o Time de Lula na Bahia segue para Bom Jesus da Lapa, onde realiza, no domingo (17), o PGP para o Velho Chico. A plenária também começa às 9h, no espaço Mega Show Predileto, na Avenida Agenor Magalhães.