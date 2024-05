Em sessão na ALBA, Luiza Trajano recebe o Título de Cidadã Baiana | A TARDE

A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, agora é cidadã baiana. Ela recebeu o título em sessão especial proposta pela deputada Ludmilla Fiscina (PV) e realizada na manhã desta quinta-feira (dia 23), na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A concorrida sessão contou com a presença maciça das parlamentares mulheres da Casa. A deputada federal Lídice da Mata (PSB) também marcou presença no evento.

Em entrevista ao A TARDE antes da sessão, Luiza Trajano falou sobre o sentimento de receber o Título de Cidadã Baiana. “Eu tenho uma ligação com a Bahia, porque meu avô era baiano e foi a pé para São Paulo. E tenho uma ligação muito grande também com o Nordeste em geral. Eu digo sempre que é como se eu tivesse nascido no Nordeste. E o carinho que tenho pela Bahia é especial. Bom, todos nós brasileiros temos, porque aqui da Bahia sai tantos artistas, tanta coisa boa. É uma honra para mim receber esse título”, afirmou a empresária.

Empresária entrou ao lado das deputadas Fabíola Mansur (PSB), Soane Glavão (PSB) e Olivia Santana (PT) | Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

Além de se dizer muito agradecida pela homenagem, Luiza disse estar comprometida com o desenvolvimento do estado. “A Magazine Luiza gera mais de 1.500 empregos aqui, temos um centro de distribuição muito grande na Bahia. Sempre digo que, depois da saúde, o emprego é a melhor coisa possível”, afirmou.



Para Ludmilla Fiscina, a empresária é uma fonte de inspiração para todas as mulheres. “Hoje eu estou muito feliz, porque quem conhece, sabe que Luíza Trajano é um diferencial como uma líder para todas nós. É alguém que, no momento da Covid, se dedicou; é alguém que estimula as mulheres para serem empreendedoras”, afirmou a autora da proposta de homenagem.

Segundo a deputada, Luiza Trajano se destaca também por sempre estar estimulando as mulheres a enfrentarem os seus desafios. “ O mais fantástico é que ela diz sempre: não vamos ficar tristes, vamos avançar, vamos utilizar estratégias. No momento que nós, mulheres, estamos em qualquer segmento precisamos utilizar estratégias alternativas para fazer frente aos desafios”.

Durante a tarde desta quinta, depois de receber o título, a empresária proferiu uma palestra sobre empreendedorismo feminino na Casa da Mulher Brasileira, na avenida Tancredo Neves. Voltado para empresárias e gestoras, o evento foi realizado através de uma parceria entre o Grupo Mulheres do Brasil, do qual Trajano é presidente, e as secretarias de Políticas para Mulheres, da Infância e Juventude de Salvador (SPMJ), de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Publicações relacionadas