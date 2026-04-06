CONDENAÇÃO
Empresário é condenado por doar dinheiro para fretar ônibus no 8 de janeiro
STF condenou o homem a 14 anos de prisão
Por Edvaldo Sales
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O empresário catarinense Alcides Hahn foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 14 anos de prisão em regime fechado pela transferência de R$ 500 para o pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes de Blumenau (SC) até Brasília para 8 de janeiro de 2023.
Hahn responde pelos crimes de:
- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Golpe de estado
- Dano qualificado
- Deterioração do patrimônio público tombado
- Associação criminosa
A decisão foi proferida no dia 2 de março. A defesa entrou com um recurso que seria julgado no último dia 20, mas foi retirado de pauta. Além do empresário, foram condenados outros dois homens pelo financiamento do ônibus.
A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República aponta que Rene Afonso Mahnke transferiu R$ 1.000 e Vilamir Valmor Romanoski, R$ 10.000. Romanoski, no entanto, foi identificado pela PGR como uma “figura de liderança” a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Blumenau.
Pix a pedido de desconhecido
Em audiência, Alcides relatou que fez o Pix a pedido de um conhecido, que teria solicitado dinheiro emprestado para viajar, sem informar o destino.
O dono da empresa de ônibus, por sua vez, afirmou que, ao identificar a transferência, presumiu que o valor se referia ao fretamento da viagem para Brasília.
A defesa do empresário negou que o valor transferido fosse destinado ao financiamento do ônibus ou que Alcides tivesse ciência do eventual crime.
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