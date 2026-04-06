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CONDENAÇÃO

Empresário é condenado por doar dinheiro para fretar ônibus no 8 de janeiro

STF condenou o homem a 14 anos de prisão

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/04/2026 - 6:50 h

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STF condenou o homem a 14 anos de prisão
STF condenou o homem a 14 anos de prisão -

O empresário catarinense Alcides Hahn foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 14 anos de prisão em regime fechado pela transferência de R$ 500 para o pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes de Blumenau (SC) até Brasília para 8 de janeiro de 2023.

Hahn responde pelos crimes de:

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  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Golpe de estado
  • Dano qualificado
  • Deterioração do patrimônio público tombado
  • Associação criminosa

A decisão foi proferida no dia 2 de março. A defesa entrou com um recurso que seria julgado no último dia 20, mas foi retirado de pauta. Além do empresário, foram condenados outros dois homens pelo financiamento do ônibus.

A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República aponta que Rene Afonso Mahnke transferiu R$ 1.000 e Vilamir Valmor Romanoski, R$ 10.000. Romanoski, no entanto, foi identificado pela PGR como uma “figura de liderança” a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Blumenau.

Pix a pedido de desconhecido

Em audiência, Alcides relatou que fez o Pix a pedido de um conhecido, que teria solicitado dinheiro emprestado para viajar, sem informar o destino.

O dono da empresa de ônibus, por sua vez, afirmou que, ao identificar a transferência, presumiu que o valor se referia ao fretamento da viagem para Brasília.

A defesa do empresário negou que o valor transferido fosse destinado ao financiamento do ônibus ou que Alcides tivesse ciência do eventual crime.

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Tags:

8 de janeiro brasília golpe

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