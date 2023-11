Empresas aéreas vão apresentar plano para reduzir preço das passagens | A TARDE

O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, afirmou nesta terça-feira, 14, que as empresas aéreas se comprometeram a apresentar, em até 10 dias, um plano para que haja uma queda no preço das passagens aéreas.

“Fizemos uma reunião com as companhias aéreas que se comprometeram a apresentar um plano para que a gente possa buscar a redução no custo das passagens no Brasil”, comentou o ministro a jornalistas.



Costa Filho se reuniu com representantes das empresas Latam, Azul, Gol e VoePass, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com o objetivo de discutir o valor das passagens. De acordo com os dados mais recentes da Anac, referentes a agosto, o preço médio das tarifas é de R$ 649,17.



“Sabemos que o aumento das passagens é uma questão mundial. Na Europa e nos Estados Unidos, nós tivemos aumento nas passagens aéreas. O que nós não podemos aceitar e permitir são aumentos abusivos que têm prejudicado a população brasileira”, pontuou.



O governo defende que os preços deveriam refletir a redução no preço do querosene de aviação. O combustível representa cerca de 40% dos custos do setor e teve queda de 18,7% nas refinarias da Petrobras, na comparação com novembro de 2022.



Segundo o ministro, as empresas justificam os preços por causa das dificuldades enfrentadas pelo setor na pandemia de covid-19 em 2020 e 2021. "As companhias aéreas passaram momentos muito difíceis e estão com problemas de fato de caixa até para colocar aeronaves viajando pelo Brasil", disse.