Ex-funcionário da Abin e braço direito de Ramagem ganha cargo na PF | A TARDE

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, nomeou um ex-secretário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para um cargo de coordenação na Polícia Federal (PF). O delegado Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho vai ser coordenador do Comando de Aviação Operacional, setor ligado à diretoria-executiva da corporação.

Em 2020, Coelho trabalhava como secretário de Planejamento e Gestão na Abin; era uma espécie de braço direito de Alexandre Ramagem, diretor da Abin na gestão do ex-presidente Bolsonaro.

Na última semana, uma investigação da PF revelou que, sob a tutela de Ramagem, a Abin teria espionado ilegalmente políticos, jornalistas, advogados, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e adversários do governo de Bolsonaro. O ex-diretor da agência é aliado de primeira hora do ex-presidente e amigo pessoal da família Bolsonaro. Ele foi eleito deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro no ano passado.

Responsável por assinar a nomeação de Coelho no Diário Oficial da União, Cappelli é braço direito do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele é cotado para assumir a pasta caso Dino seja indicado a uma vaga no STF.