FUP confirma proposta de criação de fundo para a transição energética | A TARDE

O segundo encontro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS) da Presidência da República, o Conselhão, aconteceu nesta terça-feira, 12. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e membro do conselho, Deyvid Bacelar, ratificou a proposta da federação de criação de um Fundo Soberano para a Transição Energética Justa, que seja constituído a partir de parte dos lucros do petróleo.

A proposição foi a segunda mais votada pela população no portal Brasil Participativo, plataforma do governo federal onde os cidadãos brasileiros puderam propor e votar projetos para o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

Fatores políticos e econômicos são determinantes na transição energética. “Uma transição justa dependerá muito mais de estratégias nacionais e empresariais do que das recomendações de organismos internacionais”, disse Bacelar.

O setor energético no Brasil corresponde a 18% das emissões de carbono. Os desmatamentos equivalem a 49%, seguido pela agropecuária (25%). Bacelar destacou que a matriz energética brasileira é diversificada e de baixo carbono. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), enquanto o consumo energético médio global de fontes renováveis é de apenas 15%, no Brasil o consumo renovável é de 48,4%. Relatório da International Energy Agency (IEA) informa que a emissão de CO2 média de cada brasileiro equivale a 14% das emissões do americano médio; a 36%, do europeu; e a 26% do emitido por um chinês.