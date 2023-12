George Santos tem mandato cassado pelo Congresso dos EUA | A TARDE

O deputado George Santos, filho de imigrantes brasileiros, teve o mandato cassado pelo Congresso dos Estados Unidos, em decisão divulgada nesta sexta-feira, 1º.



O político é acusado na Justiça de uma série de crimes e irregularidades, desde mentir sobre seu currículo a uso ilegal de dinheiro de campanha. Ele nega as acusações.

Na sessão, 311 deputados votaram a favor de expulsar o republicano, enquanto 114 votaram contra. Eram necessários 287 votos para a cassação. Esta é a primeira vez desde 2002 que a Câmara expulsa um dos seus.

Antes da decisão desta sexta, a Câmara havia feito duas tentativas anteriores de expulsar o deputado, mas as votações fracassaram.

Parte dos republicanos que o apoiavam mudaram de posição após a divulgação de um relatório que apontou diversas irregularidades e crimes financeiros nos quais ele está envolvido.



O político, que responde a 23 acusações na Justiça dos Estados Unidos, se tornou o sexto deputado na história dos EUA a ser expulso da Câmara.

Depois da cassação, um jornalista perguntou a Santos se ele tem planos para visitar a Câmara como ex-congressista, e ele respondeu: "Por que eu iria querer ficar aqui? Que este lugar vá para o inferno".

Na terça, 28, já pressionado, George Santos disse que não iria renunciar: “Se eu renunciar, facilitarei as coisas para este lugar. Este lugar é administrado com base na hipocrisia. Cansei de desempenhar um papel no circo. Se quiserem que eu deixe o Congresso, terão que fazer uma votação difícil”.

Entre outras coisas, ele é acusado de utilizar dinheiro de doações em cirurgias com técnicas de botox e como usuário do site pornográfico Onlyfans, fraude com cartões de crédito e roubo de identidade.

Santos também é acusado de receber seguro-desemprego ao qual não tinha direito durante a pandemia do coronavírus, antes de sua eleição.