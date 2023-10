Geraldo Jr. responde Olívia Santana: “Continuo com a mesma admiração” | A TARDE

O vice-governador da Bahia, Geraldo Jr. (MDB), também marcou presença, nesta segunda-feira,16, na solenidade de entrega dos novos armamentos para a Polícia Militar que ocorreu no Quartel dos Aflitos, em Salvador.

Na ocasião, Geraldo aproveitou o ensejo para comentar a respeito de uma declaração dada pela deputada estadual, Olívia Santana (PCdoB), a respeito da possibilidade do seu nome na disputa pela Prefeitura de Salvador em 2024. Segundo ela, toda luta é legítima e válida, mas que não pode aceitar mais do mesmo.



“Eu me reservo a dizer que a deputada Olívia Santana é um dos grandes nomes para disputar a política de Salvador. Não há como se discutir a política de Salvador sem ouvir a deputada Olívia Santana. Continuo com a mesma admiração e respeito. Se a busca da unidade for em favor do nome dela, terei o mesmo afinco que faria se fosse na unidade em meu nome”, declarou.

Sobre a entrega dos armamentos, o vice-governador destacou a importância dos equipamentos para as forças de segurança da Bahia. “Estamos aqui para apoiar esses homens e mulheres que cuidam da nossa segurança pública. Hoje é um ato que marca a segurança pública do Estado da Bahia ao lado do comandante geral, coronel Paulo Coutinho, do subcomandante Machado, do colegiado de coronéis, oficiais, praças e com o secretário Marcelo Werner. É a continuidade de investimentos pelo governo do Estado”, frisou.