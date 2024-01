Gleisi Hoffmann detona Michelle Bolsonaro nas redes: "Se faz de santa" | A TARDE

Deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffman criticou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro através das redes sociais. Segundo a petista, Michelle tem usado sua influência para incitar ódio contra a comediante Karina Santos e a sindicalista Elenira Vilela.

"Michelle Bolsonaro, que gosta de se fazer de santa, incitou nas redes sociais violenta campanha de perseguição contra as companheiras Elenira Vilela, de Florianópolis, e Karina Santos, do Recife. Usa os métodos covardes do bolsonarismo, ameaças, falsificações e fake news para tentar calar mulheres petistas. Toda solidariedade às companheiras", comentou Gleisi.

No caso de Elenira, um corte de sua participação em um programa online da TV Opera Mundi viralizou sem contexto. Nele, a sindicalista disse: “Ela [Michelle Bolsonaro] é uma carta chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e, quiçá, de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema pra cabeça”.

Já Karina Santos é uma influenciadora petista conhecida por fazer críticas a bolsonaristas. Ela teve seu perfil compartilhado em 4 de janeiro por Michelle. Na ocasião, a ex-primeira-dama publicou um story no Instagram com um print da conta de Karina.

Na publicação, Michelle escreveu: “terrivelmente petista. Como uma boa comunista-caviar, ama um dinheirinho”.