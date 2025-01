Governo autoriza concursos públicos para Enap e Fundação Palmares

Portarias de autorização, assinadas pela ministra Esther Dweck, foram publicadas nesta sexta,27 - Foto: Reprodução / Canva Pro

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de dois novos concursos públicos, um para a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e outro para a Fundação Cultural Palmares (FCP). As portarias de autorização, assinadas pela ministra Esther Dweck, foram publicadas nesta sexta-feira,27, no Diário Oficial da União (DOU).

Na Enap, serão oferecidas 15 vagas para técnicos em assuntos educacionais e o prazo para a publicação do edital de seleção é de até seis meses. Já na FCP, são 10 vagas para o cargo de pesquisador, com o objetivo de ampliar as ações de promoção e preservação da cultura afro-brasileira. O prazo de lançamento do edital desse concurso também é seis meses, a contar da publicação da portaria.

Tanto na Enap quanto na FCP, o provimento dos cargos dependerá da homologação do resultado final e da adequação orçamentária, informou o ministério.