Governo transfere Abin do GSI para a Casa Civil

Em movimento estudado desde o período de transição, o governo Lula (PT) transferiu a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) para a Casa Civil. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira, 2, do DOU (Diário Oficial da União).

A mudança aconteceu em meio a incômodos de integrantes do governo com o GSI, órgão responsável pela assistência direta e indireta ao Presidente da República em assuntos militares e de segurança. A avaliação é que a pasta assumiu uma composição ideologizada durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Agora sob o comando da Casa Civil, a Abin estará sob a responsabilidade do ministro Rui Costa (PT), um dos mais próximos do presidente.

Como primeira medida, o ex-governador da Bahia instalou o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência, do qual ele próprio fará parte em companhia de indicados do GSI.

A Abin foi criada em 1999 para ser o órgão central de inteligência do governo brasileiro. Seu objetivo é dar informações estratégicas e confiáveis ao Executivo Federal, relativas à segurança do Estado, da sociedade brasileira, à defesa externa, às relações exteriores.

A agência também atua para evitar possíveis ameaças, como proteção de fronteiras, antiespionagem, terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, políticas estabelecidas com outros países ou regiões, segurança das informações e das comunicações, entre outros.