Jerônimo anuncia resultado de concurso da Polícia Militar

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez o anúncio do resultado provisório da primeira etapa do concurso da Polícia Militar, com 2 mil vagas, e do Corpo de Bombeiros, com 500, que foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 1º. Em movimento recente, o gestor estadual também fez o anúncio do reajuste das bolsas da Fapesb.

“Foi publicado, no Diário Oficial desta quarta, 1º, o resultado provisório da 1ª etapa do concurso para duas mil vagas de soldados da Polícia Militar e 500 do Corpo de Bombeiros”, disse o governador.

Bom dia com boa notícia para o reforço da segurança pública da Bahia! Foi publicado, no Diário Oficial desta quarta (1º), o resultado provisório da 1ª etapa do concurso para duas mil vagas de soldados da Polícia Militar e 500 do Corpo de Bombeiros. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) March 1, 2023

A relação dos aprovados, por ordem de classificação, está disponível no DOE, além de publicada no Portal do RH Bahia e no site da organizadora do certame. O prazo para os candidatos ingressarem com recursos em relação ao resultado provisório da 1ª etapa (Provas Objetivas) será entre os dias 2 e 3 de março.

O resultado definitivo da 1ª etapa será divulgado no dia 29 de março, no Diário Oficial do Estado, no site da Fundação Carlos Chagas e no Portal RH Bahia. Na mesma data também sairá o resultado provisório da segunda etapa (Prova Discursiva). O resultado definitivo desta 2ª etapa sairá no dia 11 de maio.

Sobre o reajuste das bolsas da Fapesb, Jerônimo Rodrigues disse que o investimento na ciência faz parte da promessa feita ainda em campanha, nas últimas eleições. O valor da bolsa de iniciação científica foi fixada em R$ 700, a de mestrado e pós-graduação de mestrado passa para o valor de R $2.100, doutorado R$ 3.100 e a de pós-doutorado vai para R$ 5.200.

“Esse esforço é em nome da ciência, do conhecimento e do nosso desenvolvimento. Já tratamos com a Sefaz, com as universidades e a Fapesb fará a reunião do conselho para a aprovação dos valores e a gente já conseguiu pagar no mês de abril”, acrescentou Jerônimo Rodrigues.

Compromisso assumido é compromisso honrado! Na campanha, assumi o compromisso de valorização da ciência e hoje, com apenas 2 meses de gestão, anuncio o reajuste das bolsas da Fapesb. pic.twitter.com/NMUrJz2ix1 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) March 1, 2023