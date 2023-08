Jerônimo cobra investigação rigorosa sobre morte de líder quilombola

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) prestou homenagem à líder quilombola, Bernadete Pacífico, assassinada na noite desta quinta-feira, 17, na cidade baiana de Simões Filho. O movimento do gestor baiano foi feto durante coletiva nesta sexta-feira, 18, no município de Antônio Gonçalves.

Durante o ato, o gestor estadual ainda solicitou um minuto de silêncio pela perda da liderança quilombola na Bahia. Ele ainda agradeceu pela atuação de Mãe Bernadete no âmbito político. A Yalorixá foi ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho, entre 2009 e 2016, durante a gestão do prefeito Eduardo Alencar (PSD).

“Queria que vocês compartilhassem comigo, de pé, um minuto de silêncio, em homenagem a mãe Bernadete, pedindo um bom descanso a ela e agradecendo pela atuação dessa líder e por sua passagem no terreiro, onde ajudou tantas pessoas”, disse Jerônimo Rodrigues.

O governador ainda cobrou rigor nas investigações sobre o caso e destacou a articulação com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, e as forças policias para que as respostas sobre o crime sejam encontradas.

"Ainda ontem à noite, liguei para o secretário de Segurança Pública [Marcelo Werner] e pedi rigor nas investigações e proteção a essa família. Esse caso não é uma violência que tratamos no dia a dia, tem alguma coisa por trás disso e nós vamos descobrir”, disse.

Em ligação feita para Lula, Jerônimo Rodrigues relatou que determinou que as Polícias Militar, Civil e Técnica da Bahia fossem para Simões Filho, ainda na noite da quinta-feira, 18, para a atuação no caso.