Jerônimo: IPTU abusivo de ACM Neto aumentou desemprego em Salvador

Pré candidato ao governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues criticou seu oponente, ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador.

Durante plenária da Educação do Programa de Governo Participativo, na noite deste sábado, 16, em Bom Jesus da Lapa o ex-secretário da Educação da Bahia disse que Neto deixou legado negativo na capital baiana.

"O ex-prefeito de Salvador transformou a capital em campeã do desemprego. Deixou como legado um sistema de transporte falido, IPTU abusivo, recorde de empresas falidas e taxas de desemprego que envergonham os baianos", disse.

Jerônimo frisou que tem o apoio de Lula e Rui Costa e afirmou que ACM Neto "se especializou em fazer maquiagem na cidade. Sua gestão é um pastel de vento, não foi capaz de transformar de verdade a vida das pessoas".

Ele disse ainda que o ex-prefeito "pongou" em obras realizadas pelo Governo do Estado.

"Enquanto a gente trabalhava, ele posava pra foto na cidade que a gente transformou com o metrô, com os novos hospitais e policlínicas, com as novas avenidas e complexos de viadutos, com o VLT, com as contenções de encosta. Tudo fruto do nosso suor e dedicação".

"A matemática é simples: o Estado investe em projetos que geram emprego durante a execução da obra e após a conclusão dela. São obras estruturantes que transformam a vida das pessoas. Isso é cuidar de gente", concluiu.