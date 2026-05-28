Jerônimo Rodrigues critica decisão dos EUA sobre facções e alerta para risco à soberania

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), manifestou-se publicamente contra a decisão do governo de Donald Trump de classificar as facções brasileiras PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.

O chefe do Executivo baiano criticou o anúncio americano, alertando para os riscos de violação da soberania nacional, e atacou a atuação da família Bolsonaro no episódio.

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O petista destacou que o combate ao crime organizado é um dever constitucional de todos os governantes, mas defendeu que as ações devem respeitar os limites jurídicos e territoriais.

Para o governador, a medida dos EUA ultrapassa a linha da colaboração institucional.

Ele reforçou o argumento técnico do Governo Federal de que as facções operam por motivação puramente financeira, diferentemente de grupos terroristas tradicionais, que possuem bases ideológicas ou políticas.

Jerônimo alerto que a nova classificação dada pelos EUA pode gerar impactos severos na economia, no turismo, no comércio internacional e nas relações diplomáticas do Brasil.

Confira o pronunciamento

O combate ao crime organizado e às facções é obrigação de todos nós governantes.

Mas, usar deste combate para violar a soberania de outra nação não vai enfraquecer a violência.

Cooperação Internacional no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas sim, intervenção na política interna de outro país, não. Estou junto com o presidente Lula, que rejeita a classificação das facções criminosas PCC e CV como terroristas, como anunciado hoje pelo governo dos EUA, porque estas agem por dinheiro e o terrorismo tem inspiração política.

Sabemos que essa decisão poderá causar danos nas relações diplomáticas, na economia, no turismo e no comércio internacional.

Condeno, também, mais um ato de traição cometido pela família Bolsonaro e em especial o candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, que entrega nossa soberania a um país estrangeiro por mera politicagem.

De nossa parte, em parceria com o governo federal, continuaremos combatendo com mão firme o crime organizado em nosso estado, com investimentos, operações e inteligência policial.