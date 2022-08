Jonga Bacelar é alvo da Transalvador e critica "indústria da multa"

O deputado federal Jonga Bacelar (PL) vivenciou uma situação desagradável no Aeroporto Internacional de Salvador nsta quarta-feira, 10. Em vídeos que circulam na internet, aparece trecho de um desentendimento em que o parlamentar se irrita com a abordagem feita por agentes da Superintendencia de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Em conversa com o grupo A TARDE, Bacelar questionou a forma de abordagemdos fiscais de trânsito. “Já chegou filmando. Não é a primeira vez, nem segunda vez. Foram15 segundos. Da hora que chamei, o carro encostou, parou do lado do táxi e aí já foi esse problema”, relatou.

Para o deputado federal, a capital baiana está sujeita a uma indústria da multa. “Além da multa, vem filmando, isso é abuso de autoridade da indústria da multa. A população de Salvador não aguenta mais os excessos da Transalvador. O agente tem que ser um órgão organizador e fiscalizador, pode fazer da forma preventiva, não pode chegar querendo expor as pessoas, filmando e já multando. Não tinha outro lugar pra entrar”, reitera. Bacelar disse ainda que “com muita educação e carinho”, conversou com o chefe de gabinete do prefeito Bruno Reis, Igor Dominguez, para pedir providências urgentes sobre isso.

João Bacelar sinaliza que a própria concessionária administradora do aeroporto, que faz parte do Grupo VINCI Airports, pretende tomar providências quanto a situação. Procurado pelo A TARDE o Aerporto de Salvador disse que "por se tratar de uma via pública, sua área de meio-fio está sujeita à fiscalização da Transalvador, que observa o cumprimento das normativas de trânsito. A administração acrescenta que os pontos para embarque e desembarque de passageiros estão devidamente sinalizados e variam de acordo com a categoria do veículo (vans de turismo, táxis, shuttle do metrô, etc...)".

As vias de acesso a embarque e desembarque é monitorada pela Transalvador. Em nota, o órgão afirmou ue “o veículo que aparece nas imagens estava estacionado em local irregular, sobre a faixa de pedestres” e destaca que “o uso de celulares, bem como das câmeras corporais, é comum na atuação de agentes de trânsito e transporte. Esses equipamentos são utilizados para coibir agressões como esta, bem como realizar registros de infrações de trânsito”.

Bacelar transita pela terminal aéreo com frequência, já que seu mandato parlamentar se concentra entre a atuação na Câmara Federal, em Brasília, e na Bahia.

null Reprodução

Nas redes sociais o político ganha apoio dos internautas. "Espirrou multa, piscou o olho multa, na verdade o Deputado só expôs a insatisfação do cidadão", dizia uma das mensagens. O parlamentar também recebeu apoio de motoristas de aplicativo. "Deputado meus parabéns pela atitude. Sou motorista de aplicativo, estamos com você".

Deputado recebe mensagens de apoio na internet. | Foto: Reprodução